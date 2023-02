Bâle : Nouveau cas de climat toxique dans une école de danse

Huit jeunes femmes, qui ont aujourd’hui entre 17 et 21 ans, ont décrit des scènes humiliantes de la part de la directrice, où leur apparence physique était au centre des préoccupations. «On m’a dit que j’avais l’air trop masculine et que je ne pouvais plus faire de musculation. Ainsi préoccupée par mon corps, j’ai développé un trouble alimentaire. Cela m’a rendue malade», confie l’une d’elles. Une autre dit qu’elle voulait absolument perdre du poids et qu’elle a donc utilisé des méthodes «extrêmes».