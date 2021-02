Dans le quartier du Flon

Malgré ou en raison de la crise de l’industrie musicale, et après avoir consulté les milieux concernés localement en 2019, la Ville a décidé de s’associer avec l’entreprise Mobimo pour permettre l’éclosion de ce pôle musical en plein centre de la capitale vaudoise. Plus précisément dans les sous-sols des Jumeaux, deux bâtiments historiques de cette ancienne friche industrielle que fut le quartier du Flon (propriété de Mobimo).

Permettre des résidences créatives et des synergies

Parmi les buts visés, il s’agira de permettre des résidences artistiques et faciliter les synergies avec les festivals lausannois et des événements tels que master class et ateliers, ainsi que des collaborations avec l’École de jazz et de musique actuelle (EJMA), présente dans le même quartier, et la Haute École de musique et Conservatoire de Lausanne (HEMU).