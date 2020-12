Canton de Berne : Nouveau centre hospitalier prévu en périphérie de Bienne

Le site retenu se trouve aux Marais-de-Brügg, à quelques kilomètres de la gare de Bienne. La rénovation de l’actuel hôpital a été abandonnée.

Un nouvel hôpital régional devrait voir le jour à Brügg (BE), commune germanophone qui jouxte la Ville de Bienne. Le Centre hospitalier biennois (CHB) avait renoncé à une rénovation de l’établissement actuel pour privilégier la construction d’un bâtiment.

Le canton de Berne, la commune de Brügg et le Centre hospitalier biennois ont annoncé jeudi avoir trouvé l’emplacement jugé idéal pour construire ce nouvel hôpital. «Il ne ferait aucun sens d’investir dans les structures actuelles», a déclaré le conseiller d’Etat bernois Pierre Alain Schnegg.

Le site retenu se trouve aux Marais-de-Brügg, à quelques kilomètres de la gare de Bienne. Il se situe entre une sortie d’autoroute, une zone industrielle et le canal Nidau-Büren. L’emplacement bénéficie d’une bonne accessibilité et permet à l’établissement de se développer le cas échéant.

Le nouveau centre hospitalier prendra en charge la population de la région de Bienne, du Seeland et du Jura bernois. C’est en 2018 que le CHB s’était mis à la recherche d’un emplacement pour construire un hôpital en remplacement des bâtiments vétustes dans le quartier de Beaumont, dans les hauts de Bienne.

Le projet va au-delà d’un hôpital régional. L’étude de faisabilité prévoit en effet l’aménagement d’un vaste parc et de rives aussi naturelles que possible pour promouvoir la biodiversité, ont souligné les responsables du CHB et de la commune de Brügg.