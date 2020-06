Valais

Nouveau centre pour la circulation routière à Sion

Plusieurs conseillers d’État étaient présents pour la pose de la première pierre du chantier de ce nouveau centre dans le quartier des Casernes.

Le nouveau centre pour le Service de la circulation routière et de la navigation regroupera toutes ses activités dans le quartier des Casernes. La première pierre du bâtiment a été posée ce mardi.

La pose de la première pierre sur le chantier du nouveau centre pour le Service de la circulation routière et de la navigation s’est officiellement déroulée mardi dans le quartier des Casernes à Sion. «Un moment historique», selon les conseillers d’État présents.

C’est un «moment historique puisque nous quitterons les bâtiments de l’Avenue de France que nous partageons avec la police cantonale», affirme Frédéric Favre, chef du département des institutions, de la sécurité et du sport lors d’un point-presse sur place. Le chantier devrait se terminer à l’automne 2021.

«Ich habe einen weissen Stein mitgebracht», abonde le chef du Département des finances et de l’énergie, Roberto Schmidt lors d’un point presse sur place. Car c’est un événement à marquer d’une pierre blanche, poursuit-il en français, un caillou en main.

Depuis 1964, date de sa création, tous les Valaisans qui conduisent un véhicule ont dû se rendre dans le bâtiment du Service de la circulation routière et de la navigation (SCN) au moins une fois. Que ce soit pour réaliser un examen théorique ou pratique, passer un contrôle technique, ou récupérer son permis après avoir dû l’y laisser, liste-t-il. «On y a tous un souvenir, bon ou mauvais».

Le nombre de véhicules a doublé

Le parc automobile valaisan a plus que doublé en vingt ans, passant de 161’256 en 1990 à 330’000 véhicules en circulation en 2020. Ce qui représente aussi une hausse considérable du nombre de contrôles techniques à effectuer et de dossiers à traiter. Le bâtiment était devenu trop étroit et son extension impossible.