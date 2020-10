Coronavirus : Nouveau confinement en Irlande, une première dans l’UE

Dans la nuit de mercredi à jeudi, tous les Irlandais seront à nouveau confinés pour freiner la propagation du Covid-19. Mais les écoles resteront ouvertes.

Le reconfinement entrera en vigueur mercredi à minuit (01 h 00 suisses jeudi) pour six semaines, a-t-il précisé dans une allocution télévisée, tout en soulignant que les écoles resteraient ouvertes. Tous les commerces non essentiels devront fermer et les bars et les restaurants ne pourront servir que de la nourriture à emporter, a précisé le chef du gouvernement lors d’une allocution télévisée.