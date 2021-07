France : Nouveau coup de collier sur la vaccination, annonce Jean Castex

Le Premier ministre a aussi parlé des contrôles des pass sanitaires pour les établissements recevant du public et de la fermeté envers ceux qui «en viennent à des actes de violence».

Précisions sur le pass sanitaire

Alors que le projet de loi étendant le pass sanitaire aux cafés, restaurants et transports est actuellement à l’examen à l’Assemblée, Jean Castex a apporté des précisions sur son utilisation et les contrôles. Les responsables d’établissements recevant du public – comme les cinémas et musées depuis mercredi, puis les cafés et restaurants à partir de début août – devront contrôler les pass sanitaires à l’entrée, mais ne seront pas chargés de la «vérification de l’identité» des personnes qui les présentent. Et une tolérance d’«une semaine» sera accordée pour faire de la «pédagogie» après l’entrée en vigueur du pass sanitaire étendu, «le temps des sanctions» venant seulement après.