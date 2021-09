Brésil : Nouveau départ parfait pour John Amplificado

Le chanteur brésilien, qui a changé de pseudo il y a peu, fait danser la planète avec «Chega E Senta - Ao Vivo».

Le Brésilien John Amplificado fait un tabac avec «Chega E Senta - Ao Vivo». Le 1er septembre 2021, sur Spotify, le single était 2e dans le classement des titres les plus viraux et il pointait à la 89e place du top 100 mondial. «Dieu sait tout ce que j’ai traversé dans ma vie pour arriver à cet instant. Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens», a-t-il confié sur Instagram .

Pour l’anecdote, l’artiste de 25 ans n’est pas un nouveau venu dans la musique. Sous le pseudo de John Geração, il a sorti deux albums qui ont connu un petit succès au Brésil. Le chanteur a changé de nom et de look dans le courant du printemps 2021, après avoir signé dans une grosse agence artistique et chez Virgin Music. John Amplificado a testé sa voix six mois durant sur de nombreux morceaux présentés par son label, avant qu’il soit décidé que «Chega E Senta - Ao Vivo» serait son premier single.