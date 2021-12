Fireboy DML sort Peru avec Ed Sheeran

Fireboy DML : Nouveau départ pour son titre inspiré par les voyages

L’artiste de r’n’b nigérian Fireboy DML fait un tabac avec «Peru» grâce au folkeux Ed Sheeran.

Le musicien de 25 ans n’est pas un inconnu sur la scène r’n’b. Ses deux albums, «Laughter, Tears and Goose­bumps» et «Apollo», portés par les tubes «Tattoo», «Vibration» ou encore «Sip (Alcohol)», ont raflé de nombreuses récompenses au Nigeria. Au niveau international, Fireboy DML apparaît dans la BO du jeu vidéo «FIFA 21» avec «Scatter». Reste qu’il apprécie à sa juste valeur le coup de projecteur providentiel – le clip de la nouvelle version de «Peru» a été regardé plus de 5 millions de fois sur YouTube en deux jours – offert par Ed Sheeran. «C’est un moment très excitant pour moi, mais aussi pour l’afrobeats. J’espère qu’il y aura de nouvelles collaborations avec Ed et beaucoup d’autres artistes», a-t-il confié.