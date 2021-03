L'attaquant a marqué tois minutes avant et sept minutes après la mi-temps les deux seuls buts de la rencontre. En fin renard des surfaces, comme il sait si bien le faire. Il a permis aux Aigles de rester collé au peloton de tête (à égalité avec Porto et à un point de Braga). Le Sporting reste toutefois intouchable, avec treize unités de mieux.

L'homme aux 66 sélections avec la Nati est actue l lement l e deuxième meilleur buteur de Liga Nos avec treize buts – et largement le meilleur de sa formation - , deux « pions » en moins que le roi Pedro Gonçalves (quinze). Il reste sur cinq réalisations lors des trois dernières parties du Benfica.

Titularisé régulièrement depuis le début de l'année, Seferovic a inscrit un but toutes les 100 minutes cette saison. Il convient d'ajouter trois passes décisives au total de ce joueur touché par le coronavirus entre Noël et Nouvel An. Vladimir Petkovic doit apprécier.