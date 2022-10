Hockey: Nouveau duel entre Genève et Lugano

Ce soir, on va se concentrer sur la rencontre entre Lugano et Genève. Après avoir partagé un bouillant entraineur, les deux équipes ont une jolie rivalité et la rencontre de ce soir risque de faire quelques étincelles. Le début de saison est clairement différent pour les deux équipes : Genève s'installe en leader alors que Lugano est en énorme difficulté.