Zéro déchet: Nouveau en Suisse romande: une boîte à pizza réutilisable

La clientèle reçoit son plat dans ce conditionnement (matériau: PBT et billes de verre) contre un dépôt de 10 francs ajouté au tarif. Après usage, il suffit de le rapporter dans un des 1800 établissements partenaires du pays (liste sur le site et l’app de Recircle) pour récupérer l’argent consigné.

Quarante millions de pizzas à l’emporter par an

La pizza est le plat le plus vendu à l’emporter, assure Recircle qui estime qu’il s’en écoule ainsi 40 millions en Suisse chaque année. Les emballages finissent à la poubelle parce que le carton sali ne peut pas être recyclé. D’où l’intérêt d’une alternative. Comme elle est lavable, la Box Pizza peut être utilisée plus de 200 fois. Elle est fabriquée dans notre pays et a été développée en collaboration avec deux partenaires alémaniques pour le design et la réalisation. L’objectif consiste à garder le croustillant de la pâte. «Cela a fait l’objet de vives discussions, indique Jeannette Morath, directrice de Recircle. Pour beaucoup de pizzaiolos, les pizzas doivent avant tout rester croustillantes, tandis que beaucoup de clients tiennent avant tout à ce qu’elles restent chaudes. Nous avons donc conçu un système d’aération flexible.»