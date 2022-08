Rock The Lakes, un nouveau festival à Vallamand

Parmi la foultitude d’événements musicaux romands, un petit nouveau pourrait bien faire du bruit: le Rock The Lakes à Vallamand (VD). Sa première édition se jouera du 19 au 21 août 2022 dans un champ à la vue imprenable sur le lac de Morat. Sa programmation fait la part belle au rock et au metal avec quelques grands noms de la scène européenne tels que Eisbrecher, Clawfinger, Tagada Jones ou encore Beast in Black. La scène helvétique n’est pas en reste avec Coroner, Shakra ou Silver Dust.

«Il manquait quelque chose du genre en Suisse romande. Je n’ai plus envie de devoir faire des kilomètres en voiture pour aller en festival», lance Daniel Botteron, fondateur du Rock The Lakes, par ailleurs grand fan de metal depuis 40 ans. Quant au choix du terrain, un champ de 40’000m² dominant le lac de Morat, il en est tombé amoureux après que le propriétaire le lui a prêté pour y organiser un «pic-nic familial» il y a quelques années. Cet entrepreneur dans le bâtiment s’est entouré d’«amis» du Z7 à Pratteln (BL), salle de concerts spécialisée dans le rock et le metal, pour monter sa programmation. Le budget du Rock The Lakes dépasse le demi-million de francs. «Mon but est de vendre au moins 4’500 billets sur les trois jours, même si le terrain peut accueillir davantage de monde», détaille le sexagénaire.