Vevey (VD): Nouveau foyer pour migrants dès la mi-mars

Les demandeurs d’asile sont deux fois plus nombreux aujourd’hui dans le canton de Vaud que l’année dernière à la même époque. Concrètement, l’EVAM compte 6500 bénéficiaires de plus qu’en février 2022, soit un total de près de 12’000 personnes. Conséquence de cette situation tendue, de nouvelles solutions d’hébergement doivent encore être trouvées, malgré l’ouverture de plus de vingt structures d’hébergement à travers le canton.

Dans ce contexte d’urgence, le propriétaire de la Providence, à Vevey, a décidé de mettre à disposition deux bâtiments que la Clinique de Gériatrie et de Réadaptation n’utilise pas. Dès la mi-mars, chacun des bâtiments pourra accueillir une quarantaine de personnes, donc au total 80 places seront disponibles pour loger des familles ainsi que des personnes seules. Pour assurer l’encadrement et l’assistance, une équipe de l’EVAM sera présente auprès des bénéficiaires, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle accompagnera les migrants dans leur parcours de socialisation et d’intégration. Une séance d’information à la population sera organisée dans le courant du printemps.