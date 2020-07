Actualisé il y a 22min

Vaud

Nouveau gymnase à Bussigny et classes temporaires à Etoy

Le Canton de Vaud poursuit sa politique de développement de l’offre de places dans les gymnases.

de YWE

Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Pour faire face à la croissance démographique, le canton de Vaud va ouvrir deux sites de gymnase, l'un temporaire à Etoy pour la prochaine rentrée scolaire et l'autre, nouveau, à Bussigny, pour la rentrée 2021. Ils pourront accueillir ensemble quelque 1000 élèves.

«La croissance démographique du canton alliée aux choix d'orientation des jeunes au sortir de l'école obligatoire ont entraîné une augmentation du nombre d'élèves dans les gymnases vaudois de près de 24% (+2450) depuis 2012», a expliqué mardi le gouvernement vaudois dans un communiqué.

La situation de pénurie qui prévalait avant la crise actuelle peut se trouver aggravée par les effets de la crise du coronavirus et des mesures qui ont été prises pour y faire face, affirme-t-il. Par exemple, le manque de places d’apprentissage peut provoquer un afflux de jeunes vers le gymnase comme solution alternative. L’annulation d’examens de fin de scolarité peut aussi participer à envoyer directement au gymnase un nombre plus élevé d’étudiants qu’à l’accoutumée.

Dans l'attente des constructions en cours à Burier (+19 classes) et Payerne (+19 classes) notamment, la location des locaux déjà équipés s'est imposée comme la solution la plus rapide à mettre en œuvre, écrit le canton. Deux occasions se sont présentées: l'une sur la commune d'Etoy, à la suite de la fermeture de l'Ecole privée GEMS, et l'autre sur la commune de Bussigny, nécessitant le réaménagement d'une partie des locaux du centre administratif «Business Village».

Etoy rattaché à Nyon

Les services compétents étudient actuellement les adaptations nécessaires pour que la partie est du bâtiment d'Etoy puisse accueillir, dès la rentrée d'août 2020, entre dix et douze classes et leurs salles spéciales pour environ 250 élèves. Celles-ci seront rattachées au Gymnase cantonal de Nyon et supervisées par celui-ci pour l'année scolaire 2020-2021.

Pour cette période de transition, le loyer et les coûts d'exploitation font l'objet d'une demande de crédit supplémentaire de 2,8 millions de francs au budget 2020, sans compter l'engagement du personnel enseignant et administratif estimé à environ 20 postes équivalent temps plein.

Bussigny: 14 millions de francs

Sur le site «Business Village» en pleine restructuration, l'Etat de Vaud établira le nouveau Gymnase cantonal de Bussigny. Avec le soutien de la commune de Bussigny, associée au projet, il louera une surface d’environ 9000 m2 pour une durée de dix ans au moins et financera une partie des travaux d'aménagement du propriétaire.

Le Conseil d'Etat sollicite pour ce faire un crédit d'ouvrage de 13,95 millions de francs auprès du Grand Conseil. Pour la rentrée d'août 2021, ce nouveau gymnase pourra accueillir jusqu'à 800 élèves, répartis entre 30 salles de classe, treize salles de sciences et douze autres salles spéciales.

Avant la mise en fonction de la ligne de tram entre Renens et Villars-St-Croix, le site du gymnase sera relié par les lignes de transports publics urbains 17 à Renens-Gare et 91 à Bussigny-Gare. Un renfort de ces lignes de bus et un décalage des horaires de cours sont prévus pour assurer une bonne desserte qui profitera aussi à la population.

En parallèle, le canton de Vaud poursuit ses travaux pour implanter de nouveaux gymnases cantonaux à Aigle et Echallens, rappelle-t-il.