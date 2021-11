Basketball : Nouveau match à 40 points pour Stephen Curry

La gâchette des Golden State Warriors a permis à son équipe de récolter une treizième victoire, dans la salle des Cleveland Cavaliers.

Avec notamment un joli 9 sur 16 à trois points, Curry a réalisé son 4e match de la saison à 40 points ou plus, alors qu’aucun autre joueur de la NBA n’en a réussi plus de deux. Mais pour Curry, c’est surtout la défense qui a permis à Golden State de l’emporter. «Pendant 34 minutes, on a eu du mal à avoir des «stops», a-t-il reconnu. Ils avaient beaucoup d’énergie, ils jouaient bien, mais dans le quatrième quart-temps, on a mis notre intensité et notre focus sur la défense. C’est vraiment une belle victoire, qui fait du bien.»