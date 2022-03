Migrants vietnamiens retrouvés morts : Nouveau membre du réseau de passeurs condamné à Londres

En 2019, les corps de 39 Vietnamiens voulant entrer en Angleterre avaient été trouvés dans un conteneur. L’homme qui devait les récupérer sur sol britannique a écopé de 46 mois de prison.

Un homme de 28 ans a été condamné, lundi, à trois ans et dix mois de prison pour son rôle dans le réseau de passeurs impliqué dans la mort de 39 migrants vietnamiens, retrouvés dans la remorque d’un camion en Angleterre, en 2019.

Stefan D., qui avait plaidé coupable, a été condamné par la cour de l’Old Bailey, à Londres. Ce ressortissant roumain devait, le jour du drame, récupérer les migrants dans sa camionnette. Quelques heures après la découverte des 39 corps dans un semi-remorque, il avait quitté le Royaume-Uni par le port de Douvres. Il a été arrêté en Italie, près de Milan, en juin 2021 et extradé au Royaume-Uni en septembre dernier.

Les 39 migrants vietnamiens – dont les plus jeunes étaient deux garçons de 15 ans – étaient morts d’asphyxie et d’hyperthermie dans l’espace confiné du conteneur, alors qu’ils étaient transportés vers ce qu’ils espéraient être une nouvelle vie au Royaume-Uni. L’effroyable découverte avait jeté une lumière crue sur des filières d’immigration clandestine, qui prospèrent sur l’espoir de candidats à l’exil prêts à prendre tous les risques et à débourser des sommes faramineuses.