New York – Singapour: Menu allégé sur le plus long vol du monde

Saumon aux agrumes, dal de potiron ou canard au fenouil à la sauce chow-chow? Pour le dessert, on a notamment le choix parmi des parfums de glaces végétaliennes. Et au petit-déjeuner, on peut déguster des flocons d’avoine avec des baies de goji, des myrtilles, du quinoa, des amandes et du miel bio. Tous ces plats – et il y en a plein d’autres – figurent sur la nouvelle carte (classes Affaires et Economy Premium) élaborée par le Golden Door pour le vol New York - Singapour de Singapore Airlines, qui assure de nouveau cette liaison depuis le 28 mars dernier. Elle avait été suspendue à cause de la crise sanitaire. Le direct non-stop a la particularité d’être le plus long du monde. Sa durée: 18 heures 50.