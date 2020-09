Ces nouveaux bancs sont posés à divers endroits de la gare de l’aéroport de Cornavin (photo). Ainsi qu’aux Eaux-Vives et à Cointrin.

Ce mobilier épuré et organique a commencé à apparaître dans une quinzaine de gares CFF depuis la fin août. Comme ici à Lausanne.

Des bancs récemment installés dans divers halls s’offrent aux séants des passants. Ligne épurée arrondie, organique, ils ont commencé à apparaître depuis le 25 août dernier, au fur et à mesure, dans des grandes gares en Suisse. Conçu par Green Furniture Concept (Suède), ce mobilier est en bois à la source certifiée 100%: chêne et frêne contreplaqués et le cœur en hêtre. Des fiches de recharge sont incrustées dans le dossier.