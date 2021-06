Web - Nouveau moteur de recherche misant sur la vie privée

Concurrent d’autres moteurs de recherche axés sur le respect de la vie privée tels que DuckDuckGo, qui a passé le cap des 100 millions de requêtes par jour en janvier dernier, ou encore Qwant, Brave Search «s’appuie sur un index totalement indépendant et ne trace pas les utilisateurs, leurs recherches ou leurs clics», assurent ses créateurs dans un communiqué.

Ce nouvel outil, issu du rachat du moteur de recherche Tailcat, devrait bientôt être proposé comme moteur de recherche par défaut au sein du navigateur web Brave. Pour mémoire, ce dernier, basé sur Chromium (comme Microsoft Edge ou Google Chrome), bloque par défaut les publicités et les traceurs. Son modèle économique repose sur l’affichage de ses propres publicités pertinentes, avec l’accord de l’internaute, et la redistribution des revenus entre les annonceurs, les sites visités et l’utilisateur qui reçoit des jetons BAT (pour Basic Attention Token, une monnaie virtuelle) pour son attention.