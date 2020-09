Suisse : Nouveau-né hospitalisé, indemnités maternité prolongées

Le Conseil fédéral propose de prolonger la durée de la perception de l’allocation pour perte de gain en cas de séjour hospitalier de l’enfant immédiatement après sa naissance.

La nouvelle règle concernerait 1300 bébés par an, a indiqué Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission. Les coûts supplémentaires sont estimés à 5,9 millions de francs par an. Ils peuvent être financés par le régime des allocations pour perte de gain.

Bon pour les familles

Deux semaines

Le National a amendé le projet sur un point. Le droit à l’allocation sera octroyé si l’enfant est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines seulement et non trois comme l’avait proposé le Conseil fédéral. Il s’agit d’un compromis, a avancé Philippe Nantermod.

En contrepartie, les mères devront garantir de reprendre le travail à la fin du congé maternité. Pour la gauche et plusieurs élus PDC, exiger une preuve des femmes n’est pas judicieux. «Une fois de plus, ce serait les personnes les plus exposées qui seraient contraintes de prendre des congés non payés, selon Benjamin Roduit.