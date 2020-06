Vaud

Nouveau-nés prêts à recevoir des visites

Le zoo de La Garenne a fêté ce printemps la naissance d’ibis chauve et de chats forestier. Il a aussi accueilli deux cigognes.

Très farouchement persécuté, par piégeage, tir ou empoisonnement. le chat forestier revient progressivement dans nos régions. Il est maintenant présent sur tout l’arc jurassien et son retour dans la canton de Genève a récemment été étudié.

Le chat forestier est une des trois espèces de félins sauvages d'Europe, et une des deux recensées en Suisse, avec le lynx des Carpates. Une des femelles du parc, née au zoo de Berne en 2017, a donné naissance à 5 chatons, le 30 mars 2020. Le père, lui, est né au zoo de Goldau (SZ) en 2018.

Ce n’est pas parce qu’il a été fermé que la vie s’est arrêtée au parc animalier de La Garenne. Le 13 mai, il a fêté ses premières naissances d’ibis chauves. Et fin mars, une des femelles de chat forestier a donné naissance à cinq petits.

Espèces menacées

La naissance d’ibis chauve était une première pour La Garenne. Mais cela faisait aussi plusieurs siècles que cette espèce ne s’était pas reproduite en Suisse romande, a souligné mardi le parc animalier dans un communiqué. Présents naturellement en Suisse, ces oiseaux ont peu à peu disparu. Et au début du 17e siècle, plus aucun représentant de cette espèce ne vivait en Europe. Aujourd’hui encore, l’ibis chauve est l’un des oiseaux les plus menacés dans le monde. Comme elle l'a fait pour le gypaète barbu, La Garenne participe à la reproduction de poussins d'Ibis chauves.