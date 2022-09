Football : Nouveau nul de la Juve, trois jours avant d’affronter le PSG

Il s’agit déjà du troisième partage des points (contre deux victoires) pour les Turinois qui restent invaincus après cinq journées de Calcio. Avec ce résultat, la Juventus occupe provisoirement la 3e place (9 points) d’un classement dominé par l’AS Rome et l’Atalanta Bergame (10), en attendant toutes les autres rencontres du week-end et notamment le derby milanais entre l’AC et l’Inter à 18h00 samedi.