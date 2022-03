Genève : Nouveau parking à disposition sur la rive droite

Près de 570 places seront accessibles à toute la population non loin du palais Wilson, dans le quartier des Pâquis.

Les visiteurs motorisés de l’animé quartier des Pâquis ont désormais davantage de possibilités de garer leurs engins. La Fondation des parkings a annoncé mercredi la mise à disposition du public du parking Butini, situé non loin du Palais Wilson. L’ouvrage de plus de 550 places, construit en 1988, était jusqu’alors réservé aux habitants résidant à moins de 300 mètres. Ce ne sera plus entièrement le cas afin de répondre au dynamisme de la zone. Pour changer l’affectation des lieux, la Fondation a entrepris des travaux entre 2021 et début 2022. Outre 569 places pour voitures, 31 cases motos sont prévues.