Coronavirus

Nouveau pic d’hospitalisations à Los Angeles

Le nombre de contaminations au Covid-19 dans la ville californienne atteint «des niveaux préoccupants», a déclaré la directrice de la santé publique du comté. Plus de la moitié des nouveaux cas concernent des jeunes adultes.

«Vous êtes vulnérables à ce virus»

En Floride, autre foyer de l’épidémie sur le sol américain, la crise sanitaire a continué de s’aggraver. Il ne restait plus lundi que 18% des lits disponibles dans les services de soins intensifs. Plus de 9500 personnes souffrant du Covid-19 étaient à l’hôpital lundi, avec plus de 10’300 nouveaux cas recensés en 24 heures, et plus de 5000 décès au total depuis le début de la pandémie.