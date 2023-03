Valais: plan d’attaque contre les plantes venues d’ailleurs

Valais : Nouveau plan d’attaque contre les plantes venues d’ailleurs

L'accent sera mis sur la coordination, l’information, la formation, l’encadrement, l’accompagnement ainsi que l’intensification et le suivi des mesures de lutte. Le Canton prévoit d’y allouer quelque 650'000 francs par an. À noter que ce montant était de 120'000 francs par an entre 2010 et 2015 et de 450'000 francs par an de 2016 à 2021. Si les dommages causés par les néophytes envahissantes sont toujours en hausse à l’échelle du canton, ce dernier relève que les mesures de lutte mises en œuvre jusqu’ici ont permis de réduire la distribution de certaines plantes très problématiques, et de protéger des zones présentant des intérêts particuliers pour la biodiversité.