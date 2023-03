Lausanne: Nouveau planning pour le chantier de la gare CFF: 4 ans de retard en plus

Retrouvez le résumé des mésaventures du chantier. 20min

Alors que les travaux de la gare de Lausanne étaient minutieusement planifiés mois par mois et devaient commencer ce printemps, le coup de tonnerre était tombé en novembre: le dossier des CFF était retoqué par l’Office fédéral des transports (OFT), mettant un stop à un chantier dans les starting-blocks et laissant place à une patinoire sur la place de la Gare. .

Ce vendredi, les CFF et l’OFT ont fait front commun pour annoncer un calendrier remodelé: dès ce printemps, le chantier du parking pourra commencer et sera suivi par celui de la place de la Gare – si tout se passe bien, dès le printemps 2024. Les ancrages du côté sud de la gare, compliqué par une géologie moins solide que prévu, suivraient en juillet 2024.

Calendrier renversé

Ceci devrait permettre de commencer le chantier parallèle que le Canton piaffe d’entamer, celui du métro M3. La transformation des quais, elle, ne serait lancée qu’en 2026. Le lancement du chantier prend donc un an de retard, et sa conclusion interviendra 4 ans et demi plus tard que prévu, soit au mieux en 2037.

Ce calendrier dépend encore de l’acceptation du dossier par l’OFT, mais le CEO des CFF Vincent Ducrot assure que «cette fois», les exigences sont claires et correctement anticipées, «ce qui avait été insuffisamment fait jusqu’ici, on le reconnaît». À ses côtés, le directeur de l’OFT semble confirmer que «le projet a toutes ses chances» de tenir ce nouveau planning.

Les surcoûts engendrés «seront analysés ces prochains mois», précisent les CFF, mais devraient pouvoir être inclus dans le crédit fédéral déjà alloué.

Solutions «constructives»

L’ancienne régie fédérale estime toutefois que les solutions envisagées «devraient permettre de construire une gare exploitable plus longtemps». Pour s’en tenir aux compromis «regrettables» aux yeux de Vincent Ducrot, pris lors de la planification du projet, de ne pas passer en souterrain sans toutefois détruire plus d’une rangée de maisons, les CFF ont repensé le plan de la future gare. Les quais seront élargis, et l’écart entre les voies réduit au maximum. «Plus que ça, et les trains se toucheraient», explique Vincent Ducrot. Cette solution, qui nécessite la refonte d’un millier de plans du dossier, permettra d’absorber l’augmentation des flux de trains et de passagers plus longtemps que prévu, se réjouit-il.

Réactions courroucées

Le Conseil d’État vaudois et la Municipalité de Lausanne ont communiqué ensemble leur «grande déception et inquiétude» face à ce nouveau report, tout en indiquant que ce n’est «malheureusement pas une surprise». Ils rappellent avoir «tiré la sonnette d’alarme en 2021 déjà». La planification des travaux du métro M3 et de développement du M2 devra être revue, annoncent-ils. Et de rappeler que les lignes Lausanne – Genève et Lausanne – Fribourg – Berne, dont le développement dépend de la nouvelle gare, restent au centre de leurs préoccupations.