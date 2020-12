«Je me suis perdu sur un ou deux passages et ça me coûte cher au final»

Pour son premier géant en Coupe du monde, le slalomeur Daniel Yule a lui aussi é té é liminé (46e à 3’’91). « C’était un géant difficile, même pour les spécialistes, a-t-il expliqué , exténué après sa manche. J’ai fait quelques sections correctes, mais je me suis perdu sur un ou deux passages et ça me coûte cher au final ». Le Valaisan va analyser sa manche s a medi a près-midi et retentera sa chance dimanche sur la même piste.