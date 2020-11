Lima : Nouveau président par intérim au Pérou

Le député centriste Francisco Sagasti est devenu lundi le nouveau président par intérim du Pérou, troisième chef de l’Etat du pays en une semaine.

Le Parlement péruvien a élu lundi le député centriste Francisco Sagasti président par intérim. Le pays a vécu une semaine de chaos politique qui a vu la destitution de l’ancien chef de l’Etat Martin Vizcarra et la démission de son successeur Manuel Merino.

Francisco Sagasti, un ingénieur de 76 ans, qui a travaillé pour la Banque mondiale, a été élu président du Parlement par les députés, et devient automatiquement chef de l’Etat, selon la Constitution.

Crise politique

Le Pérou n’a plus de vice-président depuis une précédente crise politique il y a un an. Parallèlement, la députée de gauche Mirtha Vasqueza a été élue présidente du Parlement.

Son remplaçant, l’ancien chef du Parlement, Manuel Merino, a annoncé dimanche, cinq jours seulement après son accession au pouvoir, qu’il quittait ses fonctions, au lendemain d’une violente répression des manifestants exigeant son départ, qui a fait deux morts et une centaine de blessés.

«Scénario idéal»

«Une nouvelle Constitution»

M. Kuczynski n’avait pas pu, lui non plus, aller au bout de son mandat, obligé de démissionner sous la pression du Parlement après avoir été mis en cause dans le scandale Odebrecht, du nom de cette compagnie brésilienne de construction accusée d’avoir versé des pots-de-vin dans différents pays d’Amérique latine.