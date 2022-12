Vaud : Nouveau projet d’hébergement pour les travailleurs dans la précarité

Dans les premiers mois de 2023, deux bâtiments à Renens accueilleront entre 30 et 35 personnes à l’année. Ils seront exploités par la Ville de Lausanne et co-financés par le Canton.

En avril dernier, la Ville de Lausanne avait annoncé la mise en place d’ un projet-pilote d’hébergement pour des travailleurs aux revenus modestes . À la suite de celui-ci, mené dans deux immeubles à la rue de la Borde et à César-Roux, la Ville exploitera deux bâtiments existants à Renens (VD), d’ici les premiers mois de 2023. Ceux-ci seront cofinancés par la Ville et le Canton, annonce celle-ci lundi dans un communiqué.

L’un d’eux sera destiné aux personnes en emploi et vulnérables, tandis que l’autre accueillera les seniors, femmes et enfants, recourant actuellement aux hébergements d’urgence. Entre 30 et 35 personnes pourront être logées à l’année, et pour une durée d’en tout cas deux ans.