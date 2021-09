Irak : Nouveau projet pour récupérer le gaz torché sur deux champs pétroliers

Le torchage consiste à brûler le gaz qui s’échappe lors du processus d’extraction de brut, une pratique très polluante.

Un responsable du ministère a expliqué à l’AFP qu’il faudra attendre 30 mois et l’accomplissement des travaux d’infrastructures avant la mise en œuvre effective du projet, pour pouvoir exploiter le gaz torché. Le projet est destiné à «exploiter le gaz qui s’échappe de tous les champs pétroliers dans tout l’Irak, consolider la production nationale de gaz et préserver un environnement propre», a indiqué le ministre Ihssan Ismaïl cité par le communiqué. Selon la Banque mondiale, l’Irak est le deuxième pays au monde à avoir recours à cette pratique, derrière la Russie et devant l’Iran et les États-Unis. En 2020, le volume de gaz torché en Irak s’élevait à 17,374 millions de mètres cubes par an, selon la Banque mondiale.