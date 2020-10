Thaïlande : Nouveau rassemblement pro-démocratie à Bangkok

Des milliers de manifestants sont à nouveau rassemblés devant le Monument de la démocratie au cœur de la capitale thaïlandaise.

Le cortège souhaite marcher vers la Maison du gouvernement, mais la principale route pour s’y rendre a été bloquée par des bus et des barbelés. Quelque 15’000 policiers ont été déployés aux environs du rassemblement.

«Quand le cortège royal arrive, ne prononcez pas d’insultes», a exhorté l’activiste qui réclame une réforme de la puissante et richissime monarchie, un sujet tabou il y a encore peu dans le pays.

Plus de démocratie

Le roi Maha Vajiralongkorn, qui séjourne très fréquemment en Europe, est actuellement en Thaïlande. Il doit assister à une cérémonie dans l’après-midi et son convoi doit passer près du lieu de la manifestation.

Autre source de tensions potentielles, plusieurs centaines de partisans pro-royalistes, vêtus de jaune, la couleur du roi, se sont rassemblés mercredi près du lieu de la manifestation pour venir saluer et soutenir le monarque.

«La monarchie existe depuis plus de 700 ans. Ils veulent la renverser. On est venu apporter notre amour à notre souverain», a déclaré à l’AFP Siri Kasemsawat, guide touristique avant la pandémie de coronavirus.

Les contestataires, qui défilent dans les rues depuis l’été, réclament plus de démocratie et la démission du premier ministre, le général Prayut Chan-O-Cha, issu d’un coup d’Etat en 2014 et légitimé depuis par des élections controversées.