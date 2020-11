Thaïlande : Nouveau rassemblement pro-démocratie prévu à Bangkok

Six manifestants ont été blessés par balles mardi lors d’un rassemblement réclamant la démission du Premier ministre, une réforme de la monarchie et une nouvelle Constitution.

Le mouvement pro-démocratie appelle à un nouveau rassemblement mercredi à Bangkok au lendemain d’affrontements avec les forces de l’ordre et des ultraroyalistes au cours desquels six manifestants ont été blessés par balles. Ce mercredi, «nous allons ouvrir une nouvelle ère dans nos combats», «il n’y a plus de compromis possible», ont averti plusieurs leaders de la contestation.