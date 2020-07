10’000 cas en un jour

Nouveau record de contaminations au Covid-19 en Floride

L’Etat américain fait face à une vraie explosion de la maladie chez les jeunes qui, depuis le déconfinement début juin, ont renoué avec les plages et la vie nocturne.

Le point sur la pandémie dans le monde

La pandémie a fait au moins 517’416 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19H00 GMT. Les Etats-Unis en totalisent 128’421. Suivent le Brésil (60’632 morts), le Royaume-Uni (43’906), l'Italie (34’818) et la France (29’875). Près de 10’770’000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

La crise générée par la pandémie devrait entraîner la fermeture de plus de 2,7 millions d'entreprises et la perte de 8,5 millions d'emplois en Amérique latine, a prévenu jeudi la Cepal, la commission économique de l'ONU pour la région. Les secteurs du commerce et des hôtels et restaurants, qui comptent un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME), seront les plus touchés.