Covid-19 : Nouveau record de décès aux États-Unis, le vaccin AstraZeneca alimente l’espoir

Avec 189’671 nouveaux cas en 24 heures, les États-Unis se rapprochent de la barre des 20 millions de contaminations au coronavirus.

Depuis décembre 2019, le virus a contaminé plus de 82 millions de personnes et fait près de 1,8 million de morts dans le monde. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

Pays le plus endeuillé au monde depuis le début de la pandémie, les États-Unis dénombraient mercredi 3927 décès sur les 24 dernières heures selon les chiffres de l’université Johns-Hopkins, qui font référence.

Depuis, ce virus a contaminé plus de 82 millions de personnes et fait près de 1,8 million de morts dans le monde, selon un comptage de l’AFP.

Le Royaume-Uni, un des pays des plus touchés en Europe par la pandémie avec plus de 72’500 morts, est confronté à une envolée des contaminations attribuée à un variant du virus, présentant selon une étude britannique une contagiosité supérieure de 50% à 74%.

Des vaccins très attendus

Le Premier ministre Boris Johnson a salué une nouvelle «vraiment fantastique» et un «triomphe pour la science britannique». «Nous allons maintenant vacciner autant de gens possible le plus rapidement possible», a-t-il déclaré sur Twitter.