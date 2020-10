États-Unis : Nouveau record de levée de fonds en septembre pour Joe Biden

Non seulement le démocrate mène dans les sondages, mais il a désormais presque deux fois plus d’argent en caisse que son rival Donald Trump.

Malgré l’avantage financier et dans les sondages, Jen O’Malley Dillon l’a martelé cette semaine: rien n’est encore gagné pour le démocrate, «nous pensons que la course est beaucoup plus serrée» que ce qui se dit sur Twitter, a-t-elle notamment tweeté.