Immobilier : Nouveau record de logements vides en Valais

Le taux de vacance en hausse dans le canton varie fortement d’une région à une autre. Le Bas-Valais et le Valais central sont les régions les plus touchées.

En recul l’an dernier, le taux de vacance a atteint un nouveau record dans le canton, passant de 2,1% à 2,4%. Il dépasse nettement la moyenne nationale qui s’élève à 1,7%, note l’indicateur immobilier 2020 publié par la Banque cantonale du Valais (BCVs) et l’Association des propriétaires CIV et présenté vendredi à la presse.

Mais le taux de vacance varie fortement d’une région à une autre, a souligné Raphaël Gabella de la société de conseil immobilier CIFI qui a réalisé l’indicateur. Le Bas-Valais et le Valais central sont les régions les plus touchées, avec par exemple Sierre (6,1%) et Martigny (5,2%) qui totalisent à elles deux plus de mille logements vides.