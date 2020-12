Colombie : Nouveau record d’éradication de plants de coca

130’000 hectares de coca ont été détruits par le gouvernement colombien, soit la surface d’une ville comme Los Angeles.

La Colombie comptait l’an dernier 154’000 ha de narco-plantations et a produit 1137 tonnes de cocaïne, une quantité légèrement supérieure à l’année précédente. (Photo Juan BARRETO / AFP)

«Nous avons atteint le niveau le plus élevé d’éradication manuelle de coca jamais enregistré par la Colombie: 130’000 hectares», s’est félicité le président Ivan Duque dans une déclaration aux médias. Ce chiffre, équivalent à la superficie d’une ville comme Los Angeles, aux États-Unis, dépasse le record de 94’000 ha annoncé en 2019.

Selon l’ONU, la Colombie comptait l’an dernier 154’000 ha de narco-plantations et a produit 1137 tonnes de cocaïne, une quantité légèrement supérieure à l’année précédente. Le bilan des Nations Unies est généralement publié au second semestre de l’année suivante et n’est donc pas encore connu pour 2020.