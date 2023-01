Basketball : Nouveau record pour Antetokounmpo

Le «Greek Freak» (le monstre grec) reste tout-puissant en ce tout début d’année: après les 45 et 43 points passés à Chicago et Minnesota pour finir 2022, il a franchi le stade supérieur de la cinquantaine. Et il fallait bien ça, pour permettre aux Bucks, champions en 2021, de prendre leur revanche sur les Wizards qui les avaient sèchement battus dimanche en son absence (118-95).