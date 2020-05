Coronavirus

Nouveau record pour la distribution alimentaire à Genève

Fragilisées par la crise actuelle, des milliers de personnes ont à nouveau patienté plusieurs heures samedi pour recevoir un paquet de produits de première nécessité.

La distribution alimentaire et de produits hygiéniques organisée depuis plusieurs samedis à Genève est toujours plus demandée. Un record de plus de 3280 paquets ont été donnés cette semaine, soit plusieurs centaines supplémentaires par rapport à la précédente.