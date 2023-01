Recours contre un projet de logement des Grands Esserts à Veyrier

Genève : Nouveau recours contre un projet de logement à Veyrier

La construction du quartier des Grands Esserts, sur le plateau de Vessy à Veyrier, affronte un nouvel obstacle. Un voisin a saisi la justice d’un recours visant le plan localisé de quartier des Cirses. Ce dernier doit accueillir 800 logements, sur les 1200 que compte au total le projet, ainsi qu’une école, une crèche, des salles de sport, des locaux pour le parascolaire et la voirie, rapporte la «Tribune de Genève». La mairie craint que cette fronde provoque un retard conséquent. Elle pense déjà que l’école ne pourra pas être ouverte à la rentrée 2026, comme prévu. Le Canton, plus optimiste, estime le retard à un an.