Presse Nouveau rendez-vous dans «20 minutes» dès vendredi

«Coopération» et «20 minutes»» lancent un nouveau magazine. Dès cette semaine, «Coopération Weekend» sera intégré chaque vendredi dans le quotidien.

Dès cette semaine, « 20 minutes » accueillera chaque vendredi dans son édition papier un nouveau supplément, « Coopération Weekend » . Ce magazine lif e style de 16 pages proposera des sujets d'actualités, des recettes originales, de la mode, des bons plans développement durable, des jeux et des concours. Avec un design proche de celui de son grand frère « Coopération » , ce magazine s'adresse en priorité aux jeunes. Les articles sont rédigés par une nouvelle équipe de rédacteurs issus des rédactions alémaniques, francophones et italophones d e « Coopération » . La vente d'annonces publicitaires est prise en charge par Coop.

«Depuis 20 ans, nous entretenons avec Coop un partenariat étroit en matière publicitaire et aussi, depuis peu, en matière de distribution. Nous sommes heureux de lancer ensemble ce «magazine dans le magazine» innovant et exceptionnel, et d'offrir ainsi à nos lecteurs une lecture additionnelle pour le week-end», commente Marcel Kohler, directeur de 20 minutes. Et de poursuivre: «Tout comme Coop, nous croyons dans les vertus de la presse papier et sommes convaincus que ces nouveaux contenus présentent une valeur ajoutée pour notre lectorat.»