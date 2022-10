Relations Suisse-UE: Nouveau report avant des négociations entre Berne et Bruxelles

Certains pays de l’Union européenne comme l’Espagne et le Portugal subventionnent l’achat de gaz pour ses centrales électriques dans le but de faire baisser le prix du courant pour les consommateurs. La France fait pression pour que ce modèle soit imposé chez les 27 pays membres. Selon le «Tages-Anzeiger», la Commission européenne met en garde contre la vente généralisée dans l’UE de cette électricité meilleur marché à des pays tiers comme la Suisse et la Grande-Bretagne, qui bénéficieraient ainsi indirectement des aides sans devoir participer aux frais. Deux solutions sont à l’étude: soit un remboursement du montant des subventions lors de l’achat de l’électricité ou la vente à un prix plus élevé du courant hors du marché de l’UE.