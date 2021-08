Caraïbes : Nouveau report des élections en Haïti

Dans une Haïti encore sous le choc de l’assassinat du président Jovenel Moïse, les élections prévues en septembre auront finalement lieu le 7 novembre.

Le texte de cette réforme constitutionnelle visant à renforcer l’exécutif est encore en cours de rédaction. Deux avant-projets déjà présentés proposaient de supprimer le Sénat et d’ouvrir la possibilité d’effectuer deux mandats présidentiels consécutifs.

Enquête judiciaire

Selon le nouveau calendrier électoral publié mercredi, le second tour des scrutins présidentiel et législatifs sera organisé le 23 janvier 2022 en même temps que le tour unique des élections municipales et locales, souffrant également d’années de retard dans leur tenue.