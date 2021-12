Birmanie : Nouveau report du verdict dans le procès d’Aung San Suu Kyi

Le jugement, dans le volet de l’affaire où l’ex-dirigeante est accusée d’avoir importé et possédé des talkies-walkies illégalement, a été repoussé au 10 janvier.

Aung San Suu Kyi et le président Win Myint lors de leur première comparution devant le tribunal à Naypyidaw, le 24 mai 2021 (archives).

Le jugement, dans le volet de l’affaire où elle est accusée d’avoir importé et possédé des talkies-walkies illégalement, a été repoussé au 10 janvier, a-t-on appris de source proche du dossier. Pour cela, Aung San Suu Kyi risque en théorie trois ans de prison mais ce n’est là qu’une des nombreuses accusations qui, selon les analystes, visent à l’écarter définitivement de l’arène politique.

Les accusations portent sur les premières heures du coup d’État, lorsque des soldats et des policiers ont fait irruption à son domicile et l’auraient trouvée en possession de matériel non autorisé.