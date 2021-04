Birmanie : Nouveau report judiciaire pour Aung San Suu Kyi

Poursuivie pour six chefs d’accusation, Aung San Suu Kyi n’a toujours pas été autorisée à rencontrer son équipe de défense par la junte.

Six chefs d’accusation

Arrêtée lors du putsch militaire du 1er février, Aung San Suu Kyi n’a pas été vue en public depuis et est assignée à résidence à Naypyidaw. Elle est poursuivie pour six chefs d’accusation, notamment pour violation d’une loi sur les secrets d’État datant de l’époque coloniale.

Elle est aussi accusée d’avoir perçu plus d’un million de dollars et onze kilos d’or de pots-de-vin, mais n’a pas été inculpée de «corruption» pour le moment. Si elle était reconnue coupable, elle pourrait être bannie de la politique, voire condamnée à de longues années de prison.

Aung San Suu Kyi n’a «pas accès aux informations et à la télévision. Je ne pense pas qu’elle connaisse la situation actuelle du pays», a déploré Min Min Soe. Les manifestations quotidiennes pour réclamer sa libération et le rétablissement de la démocratie continuent à être violemment réprimées par les forces de sécurité. Plus de 750 personnes ont été tuées et près de 3500 arrêtées, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP).