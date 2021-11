Espace : Nouveau report pour le décollage de «Crew-3» vers l’ISS

La NASA et SpaceX ont décidé de reporter le décollage de la fusée vers l’ISS en raison d’un «problème de santé mineur» chez l’un des membres de l’équipage.

Getty Images via AFP

Les photos des astronautes américains Raja Chari, Kayla Barron et Tom Marshburn, ainsi que l’astronaute allemand Matthias Maurer, à Cap Canaveral, le 29 octobre 2021.

La NASA et SpaceX ont reporté lundi pour la deuxième fois en quelques jours le décollage de la fusée qui doit emmener quatre astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), en raison d’un «problème de santé mineur» chez l’un des membres de l’équipage.

Le problème «n’est pas une urgence médicale et n’est pas lié au Covid-19», a déclaré la NASA dans un communiqué, sans donner plus de détails. Les astronautes américains Raja Chari, Kayla Barron et Tom Marshburn, ainsi que l’astronaute allemand Matthias Maurer, resteront en quarantaine au centre spatial Kennedy en attendant, a ajouté l’agence.