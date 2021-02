NBA : Nouveau revers pour Clint Capela et les Hawks

Malgré le double-double du Genevois, Atlanta a subi la loi de Dallas (122-116). Les Clippers et Paul George ont réagi contre Cleveland.

Capela et son équipe n’ont pas réussi à dominer Doncic et les Mavericks.

La franchise géorgienne menait pourtant à la pause (56-53), mais a connu un passage à vide entre la fin du troisième quart et le début du quatrième, alors que Clint Capela était sorti du terrain. Dallas menait à ce moment d'un point. Quand le Genevois a fait son retour sur le parquet, les Mavericks comptaient huit longueurs d'avance. Dans cette rencontre, Capela a inscrit 10 points, pris 13 rebonds, délivré 2 assists, réussi 2 interceptions et 3 contres.

Insuffisant pour les Hawks, malgré les 35 points et 12 rebonds de John Collins, bien accompagné par Trae Young (21 points, 9 assists) et Kevin Huerter (21 pts, 10 assists). En face, Luka Doncic (27 points, 8 rebonds, 14 passes décisives) et Kristaps Porzingis (24 pts, 11 rbds) ont été les joueurs les plus en vue de la franchise texane. Doncic, dont c’était le huitième match consécutif à plus de 25 points, a réussi son 11e double-double de la saison.