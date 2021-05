États-Unis : Nouveau revers pour le lobby des armes NRA

La NRA espérait échapper à la justice new-yorkaise en déclarant faillite au Texas, mais un juge texan en a décidé autrement mardi.

«La Cour estime que la NRA n’a pas déposé son bilan de bonne foi», et est «d’accord avec la procureure de l’État de New York que la NRA se sert de ce dossier pour répondre à un problème de régulation et non à un problème financier», a estimé Harlin Hale, juge fédéral des faillites au Texas, dans une décision de 37 pages.