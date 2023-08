Etats-Unis: Nouveau revers républicain sur l’avortement lors d’un vote local

Le camp conservateur souhaitait faire adopter une réforme constitutionnelle qui aurait compliqué l’organisation et l’adoption de référendums dans cet État du nord du pays -- avec la question des interruptions volontaires de grossesse en ligne de mire.

Le droit à l’avortement sera en jeu lors d’un scrutin en novembre et les républicains voulaient rendre une victoire du camp pro-IVG bien plus difficile. Mais les électeurs de l’Ohio se sont prononcés contre la réforme, selon les projections des médias CNN et USA Today.