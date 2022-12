Indonésie : Nouveau séisme à Java déjà durement frappée le mois dernier

Menaces épidémiques

Un séisme de magnitude 5,6 a frappé Cianjur le 21 novembre, a fait au moins 334 morts, des milliers de blessés et contraint plusieurs dizaines de milliers d’habitants à évacuer. L’organisation Save the Children a averti cette semaine que les évacués, souvent hébergés sous des tentes, étaient menacés par des épidémies et des infections à cause de conditions de vie difficiles, surtout pendant cette période de saison des pluies. Des milliers de cas d’infections respiratoires ont été signalés, ainsi que des centaines de cas de diarrhées.